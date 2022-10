Serie C, Lecco-Juve Next Gen 1-0. Brambilla: “La stagione è lunga”

Sconfitta per la Juve Next Gen di mister Brambilla, sconfitta 1-0 dal Lecco. Il commento del club bianconero e le parole dell'allenatore

Niente da fare per la Juve Next Gen che, dopo la vittoria contro la Pro Sesto di domenica scorsa, viene sconfitta 1-0 dal Lecco. Ecco il commento del club bianconero: "E' un episodio quello che può cambiare le sorti di un match molto equilibrato, soprattutto nelle sue fasi iniziali, e sarà proprio quello che succederà, alla mezz'ora del primo tempo, col penalty a favore dei lombardi.

Ma andiamo per ordine: la Juve parte bene, pressa nei primi minuti e si rende pericolosa al 3' su azione di calcio d'angolo con Sersanti che di testa riesce solo a sfiorare la palla. Il Lecco ribatte colpo su colpo, in ripartenza e da fuori area (pericoloso Galli al 16') ma è la Juve ad avere un'occasione clamorosa, al 20', con la traversa colpita da Cudrig su cross di Turicchia. Anzi, due occasioni: al 22' è Stramaccioni, di testa, a impegnare severamente il portiere di casa. Risponde il Lecco con Zambataro che chiama verso la mezz'ora l'estremo bianconero al grande intervento per deviare in corner, ma poi, al 32', l'episodio di cui si accennava in apertura: tocco di mano di Stramaccioni in area bianconera, rigore, che Pinzauli trasforma. Pochi altri i sussulti di un primo tempo che la Juve chiude sotto immeritatamente.