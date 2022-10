Serie C, Juventus Next Gen – Pergolettese: le formazioni ufficiali

La Juventus Next Gen, dopo la sosta delle nazionali, affronta la Pergolettese in una sfida decisiva. Di seguito le formazioni ufficiali.

La JuventusNext Gen, nella sesta giornata del girone A di Serie C, sfida la Pergolettese tra le mura amiche. I bianconeri arrivano da due sconfitte consecutive, rispettivamente con Padova e Renate. Madama è attualmente nella parte bassa della classifica, motivo per cui una vittoria ridarebbe slancio ai ragazzi di Brambilla. Gli ospiti invece stazionano al centro del raggruppamento, grazie ai sette punti conquistati nelle cinque partite disputate. I lombardi arrivano alla sfida da un pareggio, ottenuto in casa nel match contro l'Arzignano.