Quanto valgono le squadre di Serie A? Juventus seconda, ma…

Quanto valgono le squadre di Serie A? Il sito specializzato Transfermarkt ha stilato le valutazioni di mercato delle squadre italiane.

Lo scorso anno l'Inter è riuscita a vincere lo Scudetto, fermando un dominio incontrastato della Juventus che durava da ben 9 anni. Ora però le cose sono decisamente cambiate. Da una parte i nerazzurri hanno perso il loro condottiero Antonio Conte e Achraf Hakimi , uno dei loro uomini migliori, dall'altra i bianconeri hanno esonerato Pirlo e richiamato a Torino Massimiliano Allegri . Il prossimo anno confermarsi e vincere ancora il campionato non sarà una passeggiata per il club di Milano. A dimostrarlo ci sono i bookmakers, che vedono la Juventus favorita nella lotta al titolo.

Nonostante questo l'Inter rimane una squadra fortissima, piena di giocatori di livello internazionale. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, i nerazzurri sono la squadra più costosa della Serie A, con un valore complessivo di quasi 670 milioni di euro. Subito sotto si posiziona la Juventus, con i suoi quasi 650 milioni di euro. Da notare però come la rosa dell'Inter sia molto più profonda di quella bianconera, 35 contro 29 giocatori. Proprio per questo motivo il valore medio dei giocatori della Juventus è più alto rispetto a quello dei rivali: 22 milioni contro 19. In fin dei conti quindi entrambe le squadre sono delle corrazzate decisamente temibili, e la differenza sul lungo periodo la farà il gioco e la tenuta mentale più che la qualità dei giocatori.