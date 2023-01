Serie A, terminato il girone di andata: Napoli in testa, crisi Juve

Con il match tra Lazio e Milan è terminato il girone di andata di Serie A. Sono state 19 giornate ricche di emozioni, in un campionato più unico che raro perchè fermatosi per due mesi per dare spazio al Mondiale in Qatar, giocato per la prima...

redazionejuvenews

Con il match tra Lazio e Milan è terminato il girone di andata di Serie A. Sono state 19 giornate ricche di emozioni, in un campionato più unico che raro perchè fermatosi per due mesi per dare spazio al Mondiale in Qatar, giocato per la prima in inverno. La vera sorpresa di quest'annata è il Napoli di Spalletti che si è dimostrata una macchina praticamente infallibile. Gli azzurri guidano la classifica con ben 50 punti, 12 in più del secondo in classifica.

Se il primo posto è ben saldo, non si può dire altrettanto delle squadre che inseguono con Milan (38), Inter, Lazio, Roma (37) e Atalanta (35) tutte nel giro di tre punti. La lotta per gli altri tre posti in Champions League sarà quindi agguerritissima: si prospetta una seconda metà di stagione ricca di emozioni.

E la Juve? I bianconeri fino una settimana fa erano nel bel mezzo di questo gruppo alle spalle del Napoli ma dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica a seguito del processo plusvalenze si ritrova decima in campionato con appena 23 punti. La vetta sembra ormai irraggiungibile, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League è a forte rischio. Servirà un miracolo per vedere i bianconeri nell'Europa che conta la prossima stagione.