Serie A, la Juve può ancora vincere lo scudetto? Altre 3 squadre favorite

Dopo il pessimo inizio di stagione ora la Juve si trova in grande difficoltà: lo scudetto è già a rischio? Secondo i bookmakers sì

redazionejuvenews

Un pessimo inizio di stagione e una sconfitta contro il Monza che è sembrata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la Juve è in piena crisi. I bianconeri sono in difficoltà, con Massimiliano Allegri incapace di far giocare la sua squadra su alti livelli. Attacco prevedibile e una difesa non perfetta: c'è molto su cui lavorare. La pausa nazionale per l'allenatore bianconero sarà l'occasione per schiarirsi le idee e fare il punto della situazione. C'è bisogno di una svolta immediata.

Perchè se da una parte la stagione è ancora lunga, dall'altra perdere altri punti per strada potrebbe voler dire addio ad ogni speranza di vittoria. Recuperare il distacco, infatti, potrebbe non essere così facile. Nella passata stagione i bianconeri non ci riuscirono, quest'anno potrebbe essere ancora peggiore.

Secondo i bookmakers, la Juve non è più tra le prime tre squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Al primo posto resta il Milan, seguito da Napoli, Inter e poi Juventus. Dietro ai bianconeri spazio a Atalanta, Roma e Lazio. Infine l'Udinese, al momento seconda e vera sorpresa della stagione. Insomma, secondo gli esperti di scommesse la squadra di Allegri non è tra le favorite per il primo posto, ma la stagione è ancora tutta da scrivere.