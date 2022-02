Serie A, il Sassuolo batte l’Inter e riapre la corsa Scudetto. Ora la Juve…

Milan e Inter fermate da Salernitana e Sassuolo: si riapre la corsa Scudetto. La Juve può ancora sperare ma non sarà facile

redazionejuvenews

In attesa di sapere il risultato del Napoli contro il Cagliari, possiamo già affermare come questa giornata di Serie A sia stata una delle più interessanti di tutta la stagione. Prima il Milan ha pareggiato a sorpresa contro la Salernitana, poi l'Inter ha perso contro il Sassuolo. Le due squadre in testa alla classifica sono state fermate sul più bello e se stasera la formazione di Luciano Spalletti dovesse vincere, avremmo tre squadre nel giro di un punto. L'Inter, che deve ancora recuperare la partita con il Bologna, rimane la favorita, ma la corsa per lo Scudetto è più aperta che mai. E la Juve?

Parlando dello Scudetto si è sempre detto che i bianconeri avrebbero dovuto sperare in un drastico calo delle avversarie al titolo... Proprio come è successo in questa giornata. Sfortunatamente, però, anche la Juventus ha perso due punti, fattore che rende il pareggio nel Derby della Mole contro il Torino ancor più deludente. Magra consolazione la sconfitta dell'Atalanta contro la Fiorentina, che ha allontanato la Dea dal quarto posto.

A prescindere da come finirà, questa potrebbe essere una delle più belle Serie A degli ultimi 10 anni. In questo momento la classifica vede il Milan in testa a quota 56 punti e potrebbe essere raggiunta dal Napoli, a quota 53 punti e che questa sera giocherà contro il Cagliari. L'Inter è al momento seconda con 54 punti, ma ha una partita da recuperare. Quarto posto per la Juve, ferma a 47 punti. I bianconeri possono puntare allo scudetto? Nove (o dieci) punti di distanza sono ancora molti, ma la speranze è sempre l'ultima a morire. Al tempo stesso, però, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare attenzione a non farsi superare dalle squadre alle sue spalle: Atalanta (44 punti), Lazio (43), Fiorentina (42) e Roma (41). La lotta per i primi posti della classifica si fa bollente.