Serie A: ricavi diritti tv 2022/23. Inter in vetta, Juventus quarta

In sostanza, secondo questi parametri, medaglia d'oro all’Inter (con 87,1 milioni di euro), che supera anche Napoli e Milan (uniche squadre oltre gli 80 milioni di euro). La Juventus, quarta in classifica, si ferma a circa 78 milioni di euro (e perde due posizioni rispetto alla stagione precedente), ma supera sia Lazio che Roma. Le cause? Gli spettatori allo stadio (l'Allianz ha una capienza nettamente inferiore rispetto a San Siro per esempio) e la classifica finale dei bianconeri, penalizzati dal -10. Nonostante tutto la Juve è stata la squadra più scelta su DAZN, superando anche le milanesi che invece sono state favorite dagli ascolti su SKY. Fanalino di coda Empoli, Spezia e Cremonese, con questi ultimi che si attestano come unici al di sotto dei 30 milioni di ricavi.