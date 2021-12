Serie A, nuove regole per accedere agli stadi: vaccini e capienza al 50%

Il Covid torna a dilagare e lo Stato corre ai ripari: ecco le nuove regole per accedere agli stadi. Novità anche per i calciatori

La variante Omicron sta facendo crescere i casi in giro per tutta l'Italia e lo Stato, preoccupato dall'aumento dei contagi, ha deciso di correre ai ripari. Prima di tornare in lockdown e chiudere tutto il Bel Paese si proverà a limitare i danni limitando gli accessi a tutto ciò che non è essenziale, a partire dal calcio. Il nuovo decreto sottoscritto nella giornata di ieri impone infatti grosse novità per l'accesso agli stadi. Per prima cosa la capienza passerà dal 75 al 50% e gli spettatori dovranno sedersi a scacchiera, così da aumentare il distanziamento. Per poter accedere ai campi da calcio sarà poi necessario essere muniti di green pass rafforzato, ovvero aver completato un ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. Il green pass base, quello consegnato dopo un tampone negativo, non sarà quindi più sufficiente. Novità anche per i calciatori che dovranno essere per forza vaccinati. Chi non lo è non potrà scendere sul rettangolo di gioco.