Serie A, i record della 14esima giornata: Szczesny protagonista

Ecco la nota: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la vittoria numero 100 per Rafael Tolói, con la maglia dell’Atalanta, in Serie A TIM. La prossima sarà la 100ª partita per Musa Barrow in Serie A TIM con il Bologna: dal suo esordio in rossoblù nel 2020 è il giocatore di questa squadra con più gol segnati (25) e più assist serviti (17) in campionato. Sofyan Amrabat (99) è vicino alle 100 presenze in Serie A TIM.