Serie A, i record più vicini: Locatelli a un passo dalle 200 presenze

Ecco la nota: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Il prossimo sarà il gol numero 2500 dell'Atalanta in Serie A. Luis Muriel (attualmente a quota 99 reti) è vicino a segnare 100 gol in Serie A TIM. Se l'Inter vincerà contro la Salernitana Simone Inzaghi raggiungerà le 150 vittorie da allenatore in Serie A TIM.

Manuel Locatelli (199) è vicino alle 200 presenze in Serie A TIM. Vincendo contro la Juventus, la Lazio totalizzerebbe 3400 punti nella sua storia in Serie A. Scendendo in campo contro il Torino, Ibañez raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A TIM con la Roma. Ricardo Rodríguez (149) è vicino alle 150 presenze in Serie A TIM. Il prossimo sarà il gol numero 2200 dell'Udinese in Serie A".