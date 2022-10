Serie A, i record ad un passo nella decima giornata: Bonucci protagonista

Ecco la nota della Lega Serie A: "Prende il via oggi la 10ª giornata di Serie A TIM. Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Luis Muriel è vicino ai 100 gol nella competizione (attualmente a quota 99). La prossima sarà la 100ª presenza di Vlad Chiriches in Serie A TIM. Leonardo Bonucci (420) è prossimo ad eguagliare Fabio Cannavaro (421, 48° nella graduatoria generale) come numero di presenze in Serie A.