Serie A, nel prossimo turno minuto di raccoglimento per le vittime di Cutro

Nella prossima giornata di Serie A, il ventiseiesimo turno, verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime di Cutro.

Nel prossimo turno di Serie A , verrà disposto un minuto di silenzio per la tragedia di Cutro, episodio avvenuto due settimane fa. La Juventus sarà comunque impegnata nel posticipo domenicale contro la Sampdoria .

Ecco la nota ufficiale della FIGC: "Preso atto delle indicazioni emanate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.