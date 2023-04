Serie A, pareggio per Inter e Milan: ora la Juve ci spera

Inter e Milan continuano a perdere punti per strada: ora la Juve può davvero sperare in un posto in Champions League

redazionejuvenews

"Stanno facendo un ottimo campionato, hanno 54 punti rispetto ai nostri 59, è uno scontro diretto. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese. Hanno fatto clean sheet nelle ultime sei, per noi sarà complicata", queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. La realtà dei fatti, però, è che la Juve a causa delle penalizzazioni non ha 59 punti ma soltanto 44. Nonostante questo, però, i bianconeri possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Se da un lato la Vecchia Signora è in un ottimo periodo di forma, dall'altro Inter e Milan continuo a perdere punti per strada. Ieri infatti nerazzurri e rossoneri hanno pareggiato rispettivamente contro Salernitana e Empoli. Un calo dovuto forse all'avvicinarsi dei quarti di Champions League, ma che in ogni caso favorisce la Juve.

Se i bianconeri vincessero contro la Lazio, infatti, salirebbero a quota 47 punti, tre in meno dell'Inter, cinque in meno del Milan. La lotta per il terzo e quarto posto si fa sempre più avvincente, con cinque squadre a contendersi soltanto due posti. La stagione è ancora lunga, ma tutto è ancora possibile. Primo passo: battere i biancocelesti, poi si vedrà.