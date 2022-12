Serie A, gli infortuni e i rientri più attesi: Pogba protagonista

La Lega Serie A ha pubblicato un articolo sui calciatori infortunati che rientreranno nel 2023, come Pogba.

redazionejuvenews

La Lega Serie A, con un comunicato, ha pubblicato un approfondimento sui calciatori che rientreranno dagli infortuni, compreso Pogba. Ecco la nota: "Sfortuna e sofferenza, poi lavoro e caparbietà e infine il rientro sognato per mesi: per molti campioni della Serie A TIM è giunto finalmente il momento di tornare in campo, da Paul Pogba a Gaetano Castrovilli, passando per Ibrahimovic e Wijnaldum, il 2023 sarà l`anno del riscatto! Uno dei giocatori più attesi è senza dubbio Paul Pogba, tornato alla Juventus in estate dal Manchester United e fermato praticamente subito da un infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto anche a saltare i Mondiali. Partito nel 2016 dopo aver giocato 124 partite in Serie A TIM e segnato 28 gol sarebbe dovuto essere il faro del centrocampo di Max Allegri, che senza di lui ha faticato parecchio.

Insieme a Pogba dovrebbe rientrare un giovane di belle speranze, Kaio Jorge, fermo dallo scorso 23 febbraio a causa della rottura del tendine rotuleo. Un altro che ancora non ha messo piede in campo, ma che i tifosi attendono con ansia è Zlatan Ibrahimovic. L`attaccante quarantunenne non vede l`ora di rientrare dopo l`operazione al ginocchio sinistro, per provare ad aiutare i rossoneri a confermarsi campioni d`Italia. Insieme a Ibra dovrebbero tornare presto anche Calabria, Maignan e Florenzi che finalmente svuoteranno l`infermeria di Milanello. La Fiorentina si prepara a riabbracciare Gaetano Castrovilli, ko dallo scorso mese di aprile a causa della lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Anche per il numero 10 della viola si vede la luce in fondo al tunnel e il rientro dovrebbe avvenire alla ripresa del campionato. Al momento sono 90 le presenze in Serie A TIM, tutte con la stessa maglia, e l`obiettivo è di toccare quanto prima quota 100. Chi la Serie A TIM invece l`ha giusto assaggiata è Georginio Wijnaldum che sta recuperando dalla frattura alla tibia del 21 agosto.

La discesa è iniziata, ma per completarla servirà ancora un po` di pazienza, per scongiurare possibili ricadute ed eventuali problemi muscolari. Con ogni probabilità l`ex Liverpool e Psg potrà finalmente dare una mano alla squadra di Josè Mourinho nella seconda metà di gennaio. Oltre a questi quattro lungodegenti, la Lazio aspetta il ritorno di Fares (rottura del crociato lo scorso anno con la maglia del Torino) e spera che i problemi di Ciro Immobile siano definitivamente alle spalle, Il Sassuolo si gode il rientro di Domenico Berardi, già in grado di scendere in campo prima dello stop mondiale e ormai completamente guarito, l`Inter quello di Romelu Lukaku, impegnato con la Nazionale belga in Qatar e ora pronto anche per tornare a segnare in neroazzurro. Scalpitano per tornare anche Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, ko per una bruttissima distorsione alla caviglia proprio prima dei Mondiali, Alberto Grassi dell`Empoli, che sta recuperando dopo la frattura della nona costola, e Adam Masina dell`Udinese, fermo da inizio settembre per la rottura del crociato e costretto a seguire il suo Marocco ai Mondiali in tv".