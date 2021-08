Serie A: gli stadi aperti dal 50% al 75%

Presto nuove regole per gli impianti

La Juventus si sta allenano alla Continassa in vista dell'inizio del campionato, che domenica alle 18 vedrà i bianconeri scendere in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena. Una prima giornata impegnativa quella contro gli uomini di Gotti, che venderanno cara la pelle per cercare di sgambettare da subito la Vecchia Signora. Massimiliano Allegri e la squadra vorranno infatti partire al meglio nel nuovo campionato, per andare a maggio a completare un cammino che dovrà rivederli di nuovo sul tetto d'Italia, dal quale sono scesi lo scorso anno dopo 9 anni di vittorie di fila. Un campionato difficile quello davanti ai bianconeri, che fino alla fine dovranno battersi con le rivali per conquistare la vittoria finale.