Serie A, le designazioni per la ventiduesima: Juve-Empoli a Marinelli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla designazione per Juventus-Empoli, che sarà affidata a Marinelli.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali. Ecco il comunicato: "Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 28 gennaio. CAGLIARI – TORINO Venerdì 26/01 h.20.45 COLOMBO BINDONI – TEGONI IV: ZUFFERLI VAR: DI PAOLO AVAR: GUIDA ATALANTA – UDINESE Sabato 27/01 h.15.00 PICCININI PERROTTI – TRINCHIERI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: MARINI JUVENTUS – EMPOLI Sabato 27/01 h.18.00 MARINELLI ROSSI L. – ROSSI C. IV: PRONTERA VAR: DOVERI AVAR: VALERI