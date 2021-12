Le designazioni arbitrali per la 16a giornata: Juventus-Genoa, arbitra Chiffi

L'AIA ha diramato la lista delle designazioni arbitrali per la 16a giornata di Serie A: Chiffi arbitrerà Juventus-Genoa

Terminata la 15a giornata di Serie A, è subito il momento di pensare alla prossima partita. Domenica sera alle 20.45 la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Genoa, in quella che sarà la prima partita del mese di dicembre. L'obiettivo dei bianconeri è chiaro: vincere e non lasciare per strada altri punti. I rossoblù, guidati dalla leggenda del Milan Shevchenko, non stanno vivendo un grande momento di forma e potrebbero essere l'avversario ideale per la Juventus, alla disperata ricerca di punti. Riusciranno i bianconeri a portare a casa la vittoria? Lo scopriremo tra qualche giorno.