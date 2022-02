Serie A, Costa: “Entro marzo potremmo arrivare al 100% di capienza”

Il Sottosegretario alla Salute ha espresso il suo ottimismo per la riapertura totale degli impianti sportivi nel giro di circa un mese.

Oltre a puntare agli stadi pieni in Serie A, l'obiettivo dei vertici sportivi e governativi sarebbe quello del 24 marzo, quando la Nazionale affronterà la Macedonia del Nord per il primo turno del playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Tutti insomma vorrebbero riempire lo stadio Renzo Barbera di Palermo per dare agli Azzurri tutto il sostegno necessario a passare il turno. Su questo, Costa dice la sua: "Non mi sento di escludere questa possibilità. Penso che si possa avere lo stadio pieno in tempo per gli impegni della Nazionale, mi sembra fattibile". E anche per gli impianti al chiuso c'è ottimismo: "Ci sarà un ritorno graduale nei palazzetti e un aumento graduale della capienza".