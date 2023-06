Con più 49 milioni di spettatori la Juve è al primo posto nella classifica degli ascolti tv per la Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 è stata una stagione difficile per la Juve , ma nonostante tutto la Vecchia Signora si è confermata la squadra in Italia con il maggior numero di tifosi.

Secondo i dati Auditel, infatti, combinando le partite su Sky e Dazn i bianconeri hanno avuto più 49 milioni di spettatori, circa 3,8 milioni in più dell'Inter seconda in classifica e 4 milioni in più del Milan terzo.