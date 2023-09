Serie A, la classifica dopo 3 giornate: milanesi in testa, Juve terza

Con il triplice fischio di Empoli-Juve è terminata la terza giornata della Serie A 2023/24 . Ora il campionato italiano andrà in pausa per una decina di giorni pronto a lasciare spazio alle nazionali. La stagione è ancora molto lunga ma guardando la classifica è già possibile cominciare ad analizzare l'andamento delle varie squadre.

In testa al campionato ci sono Inter e Milan, le uniche squadre a punteggio pieno. Le due milanesi per il momento sembrano avere qualcosa in più e di ritorno dalla pausa nazionali si sfideranno in un Derby della Madonnina che sa già di lotta scudetto. Al terzo posto la Juve che a causa del pareggio con il Bologna è a soli sette punti, a parimerito con la sorpresa Lecce.