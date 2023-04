Serie A, la classifica dopo 29 giornate: Juve settima

Dalla lotta per la zona Champions League fino a quella per la salvezza: la classifica di Serie A dopo 29 giornata. Juve settima

Con il match tra Lazio e Juve è terminata la 29a giornata di Serie A. Mancano nove giornate al termine del campionato e se la corsa scudetto sembra ormai chiusa, la lotta per un posto in zona Champions League è invece ancora apertissima. La classifica vede infatti il Napoli primo in solitaria a quota 74 punti. La squadra di Spalletti continua la sua marcia verso la vittoria: è solo questione di tempo.