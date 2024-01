Serie A, la classifica dopo 20 giornate: la Juve seconda sogna il sorpasso

La squadra di Allegri è infatti salita a quota 49 punti in classifica, seconda a -2 dall'Inter . Vincendo la prossima partita la Juve potrà quindi superare momentaneamente i neroazzurri, impegnati in Supercoppa.

Al terzo posto il Milan (42), seguito da Fiorentina (34), Atalanta (33), Lazio (33), Bologna (32), Napoli (31), Roma (29), Torino (28). La lotta per un posto in Conference e Europa League è quindi ancora apertissima. In fondo alla classifica la Salernitana (12), seguita da Empoli (13) e Verona (17). Poco fuori dalla zona retrocessione Cagliari (18), Udinese (18), Frosinone (19), Sassuolo (19) e Lecce (21). Genoa (22) e Monza (25) sono invece a metà classifica.