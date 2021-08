Serie A: buona la prima per Lazio, Inter e Sassuolo. Atalanta con il brivido

I risultati delle partite di ieri

redazionejuvenews

La Juventus farà il suo esordio nella nuova Serie A oggi pomeriggio alle 18:30, quando alla Dacia Arena di Udine scenderà in campo contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri è pronta al suo debutto, e dovrà già rispondere alle dirette concorrenti per il tricolore, che ieri hanno vinto al loro esordio: tre punti sono arrivati per Inter, Lazio, Atalanta e Sassuolo, che hanno vinto le rispettive partite anche se in modi diversi.

I campioni in carica dell'Inter si sono imposti per 4-0 sul Genoa a San Siro, grazie alle reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko, in rete al suo esordio ufficiale con la sua nuova maglia. In contemporanea con la partita dei nerazzurri, c'è stat l'atra sfida tra il Verona e il Sassuolo: vantaggio neroverde firmato da Raspadori, con Miguel Veloso che si fa espellere per doppia ammonizione nel giro di dieci minuti, lasciando il Verona in dieci all'intervallo. Il Sassuolo trova il raddoppio ad inizio ripresa, grazie al gol di Djuricic, con Zaccagni che al 71' segna il rigore che riporta il Verona sotto di un gol. La gioia gialloblu dura poco, perchè Traorè fa il 3-1, che vanifica la doppietta di Zaccagni al 90' con il Verona che esce sconfitto per 2-3.

Le partite della sera hanno poi vito in campo Empoli-Lazio e Torino-Atalanta: la squadra di Maurizio Sarri si è imposta contro i neopromossi dell'Empoli per 1-3, dopo essere anche stati in svantaggio. Pronti via, l'Empoli colpisce dopo quattro minuti con Bandinelli, ma dopo appena due giri di orologio è Milinkovic-Savic a riportare il risultato in parità. La Lazio inizia quindi a macinare gioco, con Lazzari al trentunesimo e Immobile su rigore al quarantunesimo che chiudono la pratica già nel primo tempo. Finale da cardiopalma nell'altra partita, che vedeva il Torino ospitare l'Atalanta: allo 0-1 di Muriel messo al segno al sesto minuto, risponde per il Torino Bellotti al 79', ma a vanificare la bella prestazione granata è Piccoli, che al 93' mette a segno la rete del definitivo 1-2.