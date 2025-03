L’arbitro Sozza: “Mi ferisce quando non si crede alla nostra buonafede”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l'arbitro Sozza ha parlato del suo mestiere e delle tante polemiche di questa stagione

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’arbitro Sozza ha detto: “Pressione? Normale e giusto che ci sia, affrontiamo sfide importantissime e fa parte del mestiere. La bravura sta nel gestirla. Come? Preparandoci, atleticamente in primis: siamo giovani, ma non come i calciatori e quindi dobbiamo allenarci. E poi con la preparazione tecnica, che facciamo soprattutto nei raduni a Coverciano. Per arrivare in campo sereni la domenica. Mi ferisce quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per fortuna è un aspetto che sta venendo meno, perché abbiamo una credibilità strutturale. Quando si pensa a chissà quale motivo dietro a una decisione dell’arbitro rimane un po’ di rammarico. Lavoriamo perché le partite si svolgano nella massima regolarità”.

Serie A, quante polemiche arbitrali

Mai come in questa stagione le polemiche arbitrali l’hanno fatta da padrone. Tra rigori dati e non dati, falli e chi più ne ha più ne metta, sono stati tantissimi gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento. L’impressione è che ci sia poca coerenza nelle decisioni e che episodi simili vengano giudicati in maniera completamente diversa a seconda delle occasioni. Nel frattempo arriva una notizia bomba: con Motta è finita, al suo posto arriva… <<<