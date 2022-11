Serie A 2023/2024: ufficiali le date di inizio e fine del campionato

La Juventus ed il campionato italiano di Serie A, così come gli altri campionati maggiori in giro per il mondo, sono fermi per permettere la disputa del Mondiale in Qatar, che ha preso il via sabato scorso e che terminerà il 18 dicembre, con la finale della competizione in programma a Lusail, allo Stadio Iconico di Lusail. Questo in Qatar è stato il primo Mondiale, e probabilmente anche l'ultimo, ad essere disputato in inverno, con tutte le complicazioni che sono arrivate sia per i club, che si sono visti interrompere le competizioni ufficiali, sia per le Nazionali, che sono state costrette a rinunciare a molti giocatori visti gli infortuni occorsi in questa prima parte di stagione.