Serie A, la classifica dopo 15 giornate: la Juve mette pressione all’Inter

Con il match tra Cagliari e Sassuolo è terminata la 15esima giornata di Serie A. In cima alla classifica continua il testa a testa tra Inter e Juve, con i nerazzurri primi ma seguiti a ruota dai bianconeri. 38 punti per la squadra di Inzaghi, 36 per quella di Allegri: lotta scudetto apertissima.