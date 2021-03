Sergio Ramos: “Juve eliminata? Ronaldo non può vincere da solo”

Le parole del difensore che ha difeso Cristiano Ronaldo

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto dopo la doppia sfida che ha visto i lusitani qualificarsi in virtù della regola dei gol in trasferta. Dopo la partita di andata vinta per 2-1 infatti, gli uomini di Sergio Conceicao hanno perso a Torino per 3-2 ma sono riusciti a staccare il pass per i quarti di finale, con la Juventus che per il secondo anno consecutivo è uscita dalla Coppa agli ottavi.