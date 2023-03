Serena: “Vlahovic con la difesa della Roma mi è sembrato rassegnato”

L'esterno bianconero ha fatto un partitone... Ha messo alle corde Zalewski e servito palloni tagliati al punto giusto secondo me, anche se i centrali sono posizionati bene, l'attaccante deve seguire l'istinto e muoversi in anticipo, intuire quello che può essere... Vlahovic e Kostic si conoscono da tempo, non solo alla Juve ma anche in Nazionale: dopo tanti allenamenti insieme l'attaccante deve sapere, a seconda di come si muove Kostic, dove metterà la palla e quindi scegliere se andare in anticipo oppure staccarsi dal difensore per impattare. Invece Vlahovic ha scelto di giocarsela aspettando il cross da fermo: così diventa difficile superare gli avversari.