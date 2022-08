Serena: “La gara con lo Spezia non sarà facile per la Juventus”

Michele Serena, ex calciatore, ha analizzato la gara di domani sera tra Juventus e Spezia, parlando anche di Fabio Miretti.

redazionejuvenews

Michele Serena, ex di Juventuse Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sfida di domani sera. Ecco le sue parole: "Non sarà una partita semplice per i bianconeri, l'amico Luca verrà a Torino non di certo per fare la comparsa. La Juve è favorita, ma lo Spezia venderà cara la pelle. Anche perché non ha nulla da perdere, per cui cercherà di ottenere un risultato positivo. Mi aspetto un po' di turn-over da entrambe le parti, magari per dare la chance a coloro che hanno giocato un po' meno in questo avvio di campionato. Lo Spezia? Non mi baserei solo su una prestazione, le squadre d'altronde sono ancora dei cantieri aperti a causa del mercato ancora in corso. Ho visto che con il Sassuolo c'è stato qualche cambio, i giocatori hanno reagito bene e trovato un pari con un avversario mai semplice come il Sassuolo".

Sulla Juventus: "La condizione migliorerà per tutti, non soltanto per la Juventus. Sabato contro la Roma ho visto una buona squadra per un'oretta, Allegri ha tenuto a precisare che mancano tre giocatori che considera 'bravini'. Di certo, ad oggi, la rosa tra infortuni e acquisti futuri non è ancora al completo al 100%. Se Miretti farà parte in pianta stabile del gruppo Juventus, sicuramente Allegri lo terrà in considerazione per tutto l'anno e gli concederà diverse occasioni per potersi mettere in mostra. E le merita tutte, perché è un ragazzo intraprendente, giovane e bravo, che ha più chance di rimanere a Torino invece di Rovella e Fagioli destinati ad andare a giocare con continuità".

Su Milik: "Vlahovic, da quanto ho letto, ha trascorso del tempo a curarsi questa estate per via di un problema fisico, e la sfida con lo Spezia può esser l'occasione giusta per farlo riposare anche in vista dei prossimi impegni con Fiorentina e PSG. Per me Milik è un bel colpo, non mi dispiace come attaccante. E' un'ottima alternativa, ma può giocare tranquillamente in coppia con il serbo".