Serena: “Pirlo? Ci potevano essere difficoltà ma ha vinto due coppe ed è entrato in Champions…”

Serena ha parlato

TORINO - Michele Serena ha parlato ai microfoni di TMW della stagione della Juventus e del valzer allenatori in Serie A. Queste le sue parole: "Addio Conte? Non conosco a fondo le dinamiche ma mi dispiacerebbe perché ha fatto qualcosa di molto positivo, c'è stata una crescita importante e i risultati si vedono. Allegri all'Inter? E' il cambio avvenuto anni fa alla Juve con Marotta che era dg bianconero. Può essere un indizio. Io Allegri lo vedo bene dappertutto, mi piace come allena e come affronta le cose, parla senza peli sulla lingua. Juve su Allegri? Ho visto e letto, a breve i tasselli dovranno mettersi a posto perché occorre pensare alle squadre. Pirlo? Ci potevano essere difficoltà ma ha vinto due coppe ed è entrato in Champions. Lo scudetto prima o poi poteva capitare di non vincerlo. Credo che il suo lo abbia fatto".

A proposito di Juventus ha parlato Cristiano Ronaldo sui suoi profili social analizzando la stagione dei bianconeri: "La vita e la carriera di ogni top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Serie A Top Scorer mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere. Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, ma anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande Paese calcistico pieno di giocatori straordinari, club giganti e una cultura calcistica molto personale.