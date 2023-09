Serena: “Momento sfortunato dal ritorno di Pogba alla Juventus”

L'ex attaccante bianconero (dal 1985 al 1987) Aldo Serena, ha detto la sua a La Stampa dopo la positività al testosterone di Paul Pogba. Ecco le sue parole in merito alla notizia emersa nella giornata di ieri e che sta facendo il giro del mondo: "Arriva come un fulmine a ciel sereno, non credo sia possibile né giusto commentare". E poi in chiusura aggiunge che: "Ci sono troppi aspetti e tutti molto delicati, che bisognerebbe conoscere a fondo per rispetto. Di sicuro però non si può che riconoscere la sfortuna che sta accompagnando Paul Pogba e la Juventus da quando è iniziata questa seconda vita insieme".