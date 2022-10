Serena sulla lotta Scudetto: “Non escludo la Juventus”

Aldo Serena , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Da qui in avanti servirà praticamente la perfezione. L'Inter può fare la rimonta: servirà fare tutto bene e sarà necessario che le altre sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. Però siamo dentro una stagione anomala, nessuno può sapere con certezza che campionato sarà da gennaio in avanti. L’Inter deve crederci, per come la vedo io non è giusto tagliar fuori neppure la Juve da questi ragionamenti".

Sul passato dell'ex Juventus: "Se chiudo gli occhi, la partita che mi viene in mente è Inter-Atalanta 7-2, stagione 89/90. Sono riuscito a entrare in quasi tutti i gol con assist, la rete segnata, il rigore procurato e il velo per Klinsmann, è stata incredibile. Sono stato un giocatore particolare. Il colpo di testa è stato il mio pezzo forte e poteva condizionare anche il gioco della squadra perché anche in fase di costruzione riuscivo a scaricare per i miei compagni palloni importanti come in quell'Inter-Atalanta.