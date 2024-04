Serena: “Derby? La Juve dovrà essere equilibrata e spavalda”

Aldo Serena, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del derby odierno.

Aldo Serena, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlandone a Calcionews24. Ecco le sue parole: "Abbiamo visto una Juve a due facce. Perché la Juve contro la Fiorentina si è vista nel primo tempo di grande scioltezza, grande dinamicità, con dialoghi altamente qualitativi e Vlahovic tornato attaccante di riferimento. E non intendo solo come stoccatore finale, ma anche come trascinatore. Poi invece la Juve nel secondo tempo ha sofferto, ha cambiato ritmo. È rimasta ancorata davanti alla propria area di rigore. Ecco, penso che la Juventus debba fare una sintesi tra questi due tempi. Cercare magari di essere più equilibrata nel primo tempo e più spavalda e decisa nel secondo. Determinata nell’andare a prendere palla al Toro".