Serena consiglia la Juve: “Mercato? Ecco chi prenderei”

Intervistato dal Corriere di Torino l'ex Juve Aldo Serena ha detto: "Dopo la Nazionale, Chiesa si prende la Juve. Vlahovic scarichi in gol la sua malinconia. Ma occhio a Yildiz. Fa bene Allegri a non scoprire le carte, a parlare solo di corsa Champions per non attirare troppa pressione: ottima strategia".