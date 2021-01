Serena: “Inter-Juve finirà con un pareggio. Tra Lukaku e Ronaldo…”

TORINO- Questa domenica di Serie A si chiuderà con il posticipo di stasera tra Inter e Juventus a San Siro. Una sfida da sempre molto sentita alla quale, nel corso degli anni, hanno preso parte diversi grandi calciatori. Tra questi Aldo Serena, uno dei pochi ad aver indossato entrambe le maglie nel corso della sua carriera. Ai microfoni di Libero, l’ex centravanti ha analizzato così la super sfida: “Coppia d’attacco preferita? Quella interista dialoga molto con il pallone, mentre la Juve ha Cristiano Ronaldo che è più un solista. Cristiano ha la capacità di non sbagliare mai le gare che contano, ma chi gioca in coppia con lui deve saper adattarsi. Lukaku e Lautaro Martinez sono maggiormente in sintonia. Eriksen? Il danese ha delle qualità che sono fuori dalla norma, ma dalle reazione che ha avuto ho notato che ha un carattere poco battagliero. All’Inter ha avuto la sfortuna di trovare un allenatore che non lo voleva, non adattandosi poi al suo modo di giocare. Il ragazzo non è mai riuscito a far cambiare opinione a Conte, serviva un altro genere di prestazioni da parte sua.

Pirlo? La scelta fatta dalla Juve è stata molto coraggiosa e controcorrente. Andrea ha diverse idee molto interessanti. Mi piace il suo modo di cercare di vincere la partita giocando con 6 o 7 calciatori offensivi nello stesso momento. Sta cercando ancora la quadratura giusta, ma l’ho visto molto duttile e questa sua capacità di adattarsi saprà aiutarlo tanto. Chi è più determinante tra Lukaku e Cr7? L’Inter è più Lukaku dipendente, mentre la Juve, con Pirlo, ha più soluzioni di gioco da poter sfruttare. Pronostico sulla sfida? Ho la sensazione che terminerà con un pareggio. La Juve non perderà e l’Inter non ha più occasioni per poter sbagliare”. Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero: >>>> Spuntano due nomi nuovi totalmente a sorpresa per l’attacco: c’è anche Piatek! <<<<