Serena: “Allegri a fine ciclo, alla Juventus è il momento di cambiare”

L'ex calciatore della Juventus Aldo Serena ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, in vista del Derby della Mole in programma sabato pomeriggio alle 18 tra il Torino e la Juventus: "Il derby di Torino è sempre un derby con tanta aggressività, soprattutto da parte del Toro che ne fa una sua prerogativa. Considerando anche la statura, la stazza dei contendenti, direi di sì, ci può stare: ci saranno duelli d’altri tempi. Chiesa ora mi sembra stare bene e Allegri gli ha dato campo libero per muoversi, che per un attaccante con le sue caratteristiche è la cosa migliore. Gli manca solo un po’ di lucidità sotto porta che spesso ha avuto. Su Sanabria mi ero sbilanciato e lo vedevo in doppia cifra perché è bravo di testa, nelle deviazioni, in area fa sempre il movimento giusto. Non ho mai capito cosa gli manchi. Juric a me sembra l’allenatore perfetto per il Toro, mette sempre in campo una squadra aggressiva e battagliera, come vuole il pubblico granata. Allegri mi sembra più vicino alla fine del ciclo: è difficile che un allenatore rimanga alla Juve per tre anni senza vincere. Penso abbia ancora tanto da dire, soprattutto con campioni da gestire con intelligenza e acume, ma credo che alla Juve forse sia il momento di cambiare".