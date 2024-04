Serafini: “Juventus-Milan è stato lo specchio delle deluse”

Serafini è ritornato sulla partita tra Juve e Milan: per il giornalista, entrambe le squadre avrebbero sotto atteso le premesse di stagione

Ai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini è ritornato sul match tra Juventus e Milan. Per il giornalista, la partita rappresenterebbe adeguatamente l'esito della stagione di ambo le squadre. Ecco le sue parole: "Titolo della partita? Lo specchio delle deluse. La Juventus ha punto di più, soprattutto nel finale e Sportiello è stato impegnato più volte. Una partita con tanti giocatori sotto ritmo e tanti errori tecnici. Nel Milan mi è piaciuto molto Sportiello e i due centrali, mi è piaciuto Musah per il dinamismo nonostante un errore. Le note positive finiscono un po’ qua, nel pacchetto difensivo. I tre davanti non mi sono piaciuti".