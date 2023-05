Serafini: “Juve? Si parla più del sistema giudiziario che dei reati”

Luca Serafini, giornalista, ha detto la sua nel suo editoriale su Milannews.it. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Una sfilza interminabile di nomi è già associata al Milan per la prossima stagione. Il mercato imperversa, eppure ci sono prima la Juve e il Verona per difendere e consolidare il piazzamento che riporta in Champions. Normale: le montagne russe su cui i rossoneri hanno vissuto questo 2023, spostando lo stomaco e mettendo a dura prova il cuore dei tifosi, necessita il riposizionamento dei binari in orizzontale, perché la marcia futura riprenda costante e lineare. La stagione è spaccata in due e, come davanti a uno specchio, riflette virtù e limiti, contraddizioni e conferme, passando inevitabilmente, inesorabilmente, per il contributo che troppi giocatori non hanno saputo, potuto o voluto dare.