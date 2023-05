Serafini: “Caso Juve? Si parla più del sistema che dei reati commessi”

La stagione del Milan

Nell'intervista, non è mancata per Serafini la domanda sul Milanprossimo avversario di campionato della Juventus. Ecco le sue parole sulla stagione rossonera: "La stagione è spaccata in due. Si passa per il contributo che troppi giocatori non hanno saputo, potuto o voluto dare. Da agosto a novembre un cammino all'altezza. Secondo posto in continuità sulla scia ravvicinata del Napoli e un girone europeo positivo, con trappole e insidie superate. In Champions rivedevamo la fame e la ferocia dello scudetto. In serie A la sensazione è sempre stata invece quella che prima o poi dovesse accadere qualcosa di positivo. Un miraggio agonistico che si è miseramente dissolto da gennaio in poi. C'entrano quella maledetta sosta di dicembre, zeppa di difficoltà a tutti i livelli. Gli infortuni, le lente guarigioni e il rendimento insufficiente di mezza rosa".