News, Bargiggia scatenato: “Basta! Per il bene della Juventus…”

Come è inevitabile che sia, dopo il tracollo bianconero nella super sfida con il Napoli, tornano a farsi insistenti le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri. Nonostante le 8 vittorie consecutive in campionato, che avevano riportato in auge la Juventus, la clamorosa batosta subita al Maradona ha rimesso tutto in discussione.