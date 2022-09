Semplici: “La Juventus sta recuperando giocatori, occhio a Di Maria”

Leonardo Semplici, allenatore, ha analizzato la gara tra Juventus e Fiorentina, parlando anche di Angel Di Maria e di Italiano.

redazionejuvenews

Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando anche della sfida tra Juventuse Fiorentina. Ecco le sue parole: "Per noi fiorentini è la partita dell'anno, mi auguro che la Fiorentina possa riscattarsi dopo il passo falso di Udine. È chiaro che i viola affronteranno una squadra forte e di valore, una Juve che sta recuperando giocatori. Sarà una bella gara, molto intensa, in cui la Fiorentina dovrà stare attenta fra le altre cose al ritorno di Di Maria. Il turonver di Italiano? Il turnover è necessario viste le tante partite ravvicinate, ma è chiaro che quando cambi diversi calciatori puoi sopperire meno facilmente a certe mancanze. Non è solo la Fiorentina a fare il turnover comunque, molte squadre saranno costrette a farlo con così tanti impegni".

Sul calciomercato: "Forse la Roma, perché ha preso calciatori validi per il suo progetto. La rosa più forte resta quella dell'Inter, ma anche la Juve ha fatto bene. Il Napoli, pur perdendo Insigne, Mertens e Koulibaly, ha investito su giovani bravi che andranno aspettati ma che hanno già fatto vedere il loro valore. Sul campionato? Quest'avvio di campionato mi è sembrato bello. Ci sono tante squadre che lotteranno per le prime posizione e altre 6-7 per un obiettivo diverso. Si è però allargata la forbice fra la parte sinistra e la parte destra della classifica".

Sul futuro: "Per me è un momento di studio, è il momento di guardare. Mi auguro che possa arrivare quanto prima una chiamata per poter rientrare. Non è facile stare fuori, soprattutto se sei abituato al campo e al calcio giocato. È stato un anno abbastanza lungo, ma col mio staff ci stiamo preparando al meglio qualora dovesse arrivare qualcosa. L'Atalanta? Credo che voglia aprire un nuovo ciclo e che ci stia già riuscendo. Ha preso tanti calciatori, magari alcuni poco conosciuti, ma gli uomini mercato dell'Atalanta si sono sempre mossi bene negli ultimi anni. Poi c'è la garanzia di avere un bravo allenatore come Gasperini. La Dea si sta riproponendo a grandi livelli".