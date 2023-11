Sembrant: “Juventus seconda famiglia. Infortunio momento difficile”

Nel podcast Stories of Strenght , Linda Sembrant ha parlato a tutto tondo della sua esperienza come giocatrice di calcio, ora alla Juventus Women . Ecco un estratto della sua intervista: "Tutte le persone dovrebbero mostrare gentilezza nei confronti degli altri. Stare in una squadra di calcio è importante, la squadra è una seconda famiglia. La mia famiglia è un grande supporto, per loro sono sempre Linda, è davvero una bella sensazione e molto importante. Anche il mio partner è una grande fan di me stessa. Avevo un'amica a 16 anni e non capiva niente di calcio. Anche queste persone sono importanti, io e il mio partner ci supportiamo a vicenda. Quando giochiamo insieme è attiva la modalità del lavoro, il focus è al 100 percento sul campo. Abbiamo un buon equilibrio, credo".

Il periodo dell'infortunio

In particolare, la giocatrice della Juve Women ha raccontato quanto accaduto durante il recupero dall'infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi per diversi mesi. Ecco cosa ha detto: "Quando mi sono infortunata è stato molto difficile, è importante avere persone che ti aiutino a rientrare. Quando sei infortunato non capisci quanto ci impiegherai per rientrare in campo. Ogni giorno do il 100 percento in ogni cosa faccio, curare i dettagli è fondamentale. Le persone attorno a me sono state importanti, motivandomi molto. Per quattro mesi non ho giocato. Tutti dicevano: "Hai recuperato velocemente". La squadra è stata fondamentale per il mio recupero, per darmi un'energia extra. E' importante avere un supporto sistemico accanto a te, tra famiglia e amici. Nei momenti difficili devo essere sempre Linda. Tutta la squadra era in vacanza in estate, io sono rimasta a Torino, la squadra è stata di grande supporto. In una squadra ci sono diverse persone con differenti qualità, dagli allenatori allo staff medico. Ciascuno ha responsabilità differenti. Per un coach è importante coinvolgere tutti, far sentire importanti tutti in ogni attività. Andare tutti nella stessa direzione. Questo ha un impatto significativo per lo sviluppo del gruppo".