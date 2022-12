Sedici anni senza Ale e Ricky

La Juventus ha ricordato, nell'anniversario della loro scomparsa, i due giovani talenti della primavera andati via sedici anni fa

"Sono già passati 16 anni, ma il ricordo è ancora vivissimo dentro di noi. Sedici anni da quel tragico 15 dicembre 2006 che ci portò via Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, ma non i loro volti e i loro sorrisi, che erano quelli di due ragazzi di 17 anni che volevano soltanto divertirsi giocando a pallone. Il loro sogno si è interrotto troppo presto, ma non il loro ricordo, appunto, che è indelebile e li ha legati ancora di più fino a renderli inseparabili.