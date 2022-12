Juve, il secondo giorno di allenamenti dopo la ripresa al JTC

Non sono giorni facili in casa Juventus. Il terremoto causato dagli sviluppi dell'inchiesta Prisma continuano a emergere e ad arricchire le informazioni sulle indagini e la posizione del club. Eventi che hanno portato a resettare il CdA, che sarà nominato nella prossima Assemblea. Nel frattempo però la squadra ieri ha ripreso ad allenarsi. Non sono presenti alla ripresa ovviamente i nazionali impegnati nel Mondialein Qatar. Per vedere Pogba pienamente recuperato servirà ancora qualche settimana, ma il francese prosegue il suo percorso personalizzato per rientrare in campo a gennaio.