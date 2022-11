Secco: “La Juve ha reagito da squadra e sta venendo fuori”

In questa settimana concluderà la prima parte della stagione della Serie A . Oggi le ultime due gare del turno infrasettimanale , poi, già da domani, la quindicesima giornata di campionato, l'ultima prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar . Una stagione in cui la Juventus ha iniziato male e ora sta tentando di riprendersi, mentre in vetta vola il Napoli in solitaria.

L'ex ds bianconero ha parlato del momento dei bianconeri dopo il 2-0 all'Inter: "Come per tutte le cose, ci sono dei cicli e ci sono dei momenti in cui tutto va a gonfie vele come sta succedendo adesso per il Napoli, e ce ne sono altri dove qualche ostacolo lo si incontra. Questo fa parte dell’ordine delle cose, la Juve sicuramente è partita iniziando la stagione non in linea con quelli che erano i risultati delle ultime annate, però sta reagendo bene, da squadra e con la forza di una società molto strutturata alle spalle. Pian pianino ne sta venendo fuori".