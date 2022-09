Sczesny: le condizioni del polacco

La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera contro lo Spezia ma ha perso il portiere polacco, uscito dal campo in barella per infortunio

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la quarta partita della Serie A, portandosi ad 8 punti in classifica, a due lunghezze di distanza dalla Roma capolista. I bianconeri hanno sconfitto lo Spezia in visita allo Stadium, grazie ai gol messi a segno da Vlahovic, ancora in rete su punizione, e Milik, al suo primo gol con la maglia bianconera. Una partita, quella di ieri sera, che ha riportato i tre punti ai bianconeri dopo il pareggio contro la Roma, e che da morale alla squadra in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Firenze e di quella contro il PSG in Champions League, quando i bianconeri faranno il loro esordio.

La partita contro lo Spezia ha confermato quanto di buono sta facendo la squadra di Massimiliano Allegri, che ancora latita dal punto di vista del gioco, ma che in quanto a personalità sta trovando la sua strada. Una grande prova in questo senso l'ha fornita ieri Fabio Miretti, che sta conquistando lo Stadium ed un posto da titolare nel centrocampo del tecnico toscano. Oltre a lui, le note positive sono il ritorno in campo di Di Maria, e l'esordio di Gatti, molto sicuro e attento durante tutta la sfida.

Non arrivano solo notizie positive però dalla partita di ieri: il portiere bianconero Wojciech Sczesny è infatti stato costretto ad abbandonare il campo al 43 minuto per un infortunio alla caviglia: il polacco è stato portato fuori in barella dopo essere caduto male su di un'uscita, e da subito si è temuto il peggio. Fortunatamente sono state escluse fratture, con il portiere che ha riportato solo una contusione. Questo il comunicato della Juventus relativamente alle condizioni del portiere: "A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia".