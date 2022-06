Scudetto, dal prossimo anno spareggio in caso di arrivo a pari punti

Nella giornata di oggi, nel Consiglio Federale, è stata promossa una novità in vista del prossimo campionato di Serie A.

Nella giornata odierna c'è stato il Consiglio Federale, che ha portato diverse novità. Nella prossima stagione, infatti, in caso di arrivo a pari punti di due squadre al vertice, sarà previsto un ulteriore spareggio. Ecco il comunicato della FIGC: "Il presidente Gabriele Gravinaha aperto i lavori alle ore 11.00 con i consiglieri: Casini, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Marino e Pasini per la Lega Pro; Abete, Acciardi, Franchi, Frascà, Ortolano e Zanon per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Biondini, Marchitelli e Bernardi per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il presidente dell’AIA Trentalange; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; il presidente della Divisione Calcio a 5 Bergamini. I consiglieri Balata, Pasini e Marchitelli si sono collegati in video conferenza. Nel suo intervento introduttivo, il presidente federale ha comunicato al Consiglio l’avvenuto riconoscimento da parte della UEFA, con un contributo pari a 15 mila euro, per il miglior progetto per l’accoglienza dei rifugiati.

Il premio UEFA ‘Football and Refugees Grant Scheme’ è stato assegnato alla FIGC la scorsa settimana per il programma ‘Insieme per Herat’, con il quale sono state accolti e integrati calciatrici rifugiate afgane e un tecnico del Bastan FC di Herat grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, AIC, AIAC, COSPE e Caritas. Il presidente Gravina ha poi richiamato l’attenzione sulle interlocuzioni in corso con il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri su temi specifici di grande interesse per il mondo del calcio: l’erogazione dei ristori per le spese sanitarie sostenute durante la pandemia e previsti dai Decreti Legge in argomento; l’abbassamento dell’età da 16 a 15 anni per il cosiddetto apprendistato professionale sportivo, al fine di agevolare i Club nel tutelare i giovani talenti dalla concorrenza delle Società straniere; la condivisione delle modifiche suggerite dalla LND all’impianto normativo della Legge sullo Sport sulle materie del contratto di lavoro sportivo e del vincolo. Sulle future Licenze Nazionali, infine, Gravina ha annunciato di voler convocare nei primi 15 giorni di luglio almeno due riunioni tecniche per poi sottoporre a fine mese l’approvazione del Manuale per le iscrizioni ai campionati per i prossimi tre anni. Bilancio consuntivo 2021 Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2021, che chiude con un Valore della Produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un Margine Operativo Lordo di 40,3 milioni e un risultato positivo pari a 11,1 milioni di euro, dopo cospicui interventi per le emergenze, il sostegno e lo sviluppo del calcio e il pagamento delle imposte. Quello approvato dal Consiglio è un bilancio storico sotto diversi punti di vista, a cominciare dal Valore della Produzione, per la prima volta così elevato, finendo per i ricavi commerciali, che superano abbondantemente i 50 milioni di euro.

Modifiche regolamentari Il Consiglio Federale, tra le altre, ha approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A. Sono state anche approvate le date dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: Serie A – 14 agosto/4 giugno; Serie B – 13 agosto/19 maggio; Serie C – 28 agosto/23 aprile; Serie A femminile – 27 agosto/28 maggio; Serie B – 18 settembre/28 maggio; Dilettanti – 4 settembre/maggio. Il Consiglio ha approvato le disposizioni per le partecipazioni delle seconde squadre delle società di Serie A al campionato di Serie C. La scadenza delle eventuali domande di ripescaggio è fissata al 19 luglio. In conclusione, è stato definitivamente allineato il Regolamento Agenti FIGC al relativo Regolamento del CONI, con particolare riferimento all’art.22 che investe l’istituto della domiciliazione. Varie ed eventuali Su proposta del Presidente federale, il Consiglio ha prorogato fino al 30 giugno 2023 la gratuità del tesseramento per i bambini in fuga dall’Ucraina".