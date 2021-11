Scudetto, la Juventus è fuori da giochi? Ecco i pronostici dei bookmakers

La Juventus può ancora sperare di vincere la Serie A? Probabilmente no, lo scudetto è un'utopia. Ecco le quote dei bookmakers

La stagione della Juventus finora è stata una montagna russa di emozioni, fatta di alti (pochi) e bassi (molti). Ora che la Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali, è arrivato il momento di fare il punto della situazione: quali possono essere i reali obiettivi della Juventus? Sembra ormai chiaro che puntare allo scudetto, per quanto ancora tecnicamente possibile, sia un’utopia. Quali sono quindi le squadre favorite per la vittoria della Serie A 2021/22? Andiamo ad analizzare le quote date dai bookmakers.

Come prevedibile, le due favorite sono Napoli e Milan, le squadre attualmente in testa alla classifica. Il campionato della squadra di Luciano Spalletti e di quella di Stefano Pioli è stato fin qui praticamente perfetto: dieci vittorie e due pareggi. Segue a distanza ravvicinata l’Inter campione in carica, in questo momento a sette punti di distanza dal primo posto. I nerazzurri dopo aver perso Lukaku, Hakimi e Conte, sono ripartiti da Inzaghi e stanno fin qui facendo un ottimo campionato. Nonostante il distacco, sono loro i principali rivali dei rossoneri e degli azzurri.

Più distanti troviamo Atalanta e Juventus, che hanno quote molto simili. Difficilmente queste due squadre riusciranno a vincere lo scudetto, ma possono sicuramente puntare ad un piazzamento in Champions League. Infatti, se i pronostici dei bookmakers dovessero rivelarsi esatti, i bianconeri potrebbero tranquillamente concludere la stagione al quarto posto. Un risultato che non farebbe esaltare i tifosi bianconeri, ma che dopo il pessimo inizio di stagione potrebbe essere considerato un successo. Decisamente più distanti invece Roma e Lazio, che probabilmente dovranno ‘accontentarsi’ dei posti per le altre competizioni europee.