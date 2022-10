Non è possibile! Dopo l’ennesima sconfitta arriva un’altra pessima notizia

Come si dice in questi casi: "Le disgrazie non vengono mai da sole". Arriva un'altra notizia pessima in ottica futura. Come rivelato dal The Athletic, il centrocampista brasiliano Arthur, di proprietà della Juventus, ma ora in prestito al Liverpool, dovrà operarsi. A causa di un grave problema muscolare l'ex Barcellona starà fuori fra i 3 e i 4 mesi. Questo complica non poco la possibilità che possa venire riscattato dai Reds.