Bonatti: “C’è amarezza per il risultato, ma fa parte dello sport”

Le parole del tecnico della formazione Under 19, che oggi è stata eliminata ai quarti di Coppa Italia dalla Roma, dopo i calci di rigore.

redazionejuvenews

La squadra Under 19 purtroppo non ce l'ha fatta. I bianconeri sono stati eliminati ai quarti di Coppa Italia dalla Roma. Dopo una partita vibrante, in cui erano prima passati in vantaggio, poi ripresi e sorpassati per poi trovare il pareggio, i ragazzi di mister Bonatti si sono dovuti arrendere ai giallorossi dopo i calci di rigore.

Andiamo a leggere l'analisi del match del tecnico bianconero, pubblicata sul sito web ufficiale della Juventus: "C’è amarezza ed è innegabile dopo un finale come questo, ma è normale che sia così quando una partita termina ai calci di rigore. Una squadra gioisce e una esce dal campo arrabbiata, ma questo è il gioco del calcio. Ci tengo a sottolineare, però, la prova della squadra perché è stata stoica secondo me. Ci abbiamo provato fino alla fine, cercando di assestare il colpo del k.o. alla Roma, ma non ci siamo riusciti. Dopo 120’ di battaglia così intensa bisognava decretare un vincitore e questa volta i nostri avversari hanno avuto la meglio superando il turno. Finali del genere fanno parte dello sport e oggi non siamo stati noi a sorridere, ma il calcio è come la vita, una ruota che gira e magari nella stessa circostanza in un’altra competizione saremo noi a gioire dopo un match di questo tipo. Ora sarà importante reagire con positività, anche se siamo consapevoli che non è facile quando si prova amarezza, ma questo gruppo ha tutte le caratteristiche per farlo".

Ai bianconeri rimane il rammarico di non aver sfruttato il fattore campo a proprio favore, oltre al fatto di essere passati in vantaggio. Raggiunto poi il 2-2 l'inerzia sarebbe potuta passare nuovamente ai ragazzi juventini, che possono recriminare anche per una clamorosa traversa colpita da Bonetti. In semifinale vanno quindi i giallorossi di Alberto De Rossi, che affronteranno la Fiorentina di Aquilani.